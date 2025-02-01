تعيين إيال زامير رئيسًا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اتفقا على تعيين الجنرال إيال زمير رئيسًا للأركان.

وجاء تعيين زمير ليكون خلفًا لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق هيرتسي هاليفي، الذي قدم استقالته في يناير الماضي، تحملًا لمسؤوليته عن فشل الجيش خلال هجوم حركة حماس في الـ7 من أكتوبر 2023.

وفي بيان الاستقالة، كتب هاليفي لوزير الدفاع كاتس، إنه "في صباح السابع من أكتوبر، فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته لحماية مواطني إسرائيل".

وأضاف: "إن مسؤوليتي عن الفشل الذريع ترافقني كل يوم، ساعة بساعة، وستظل كذلك لبقية حياتي"، مؤكداً أن إسرائيل دفعت ثمنًا باهظًا من حيث الأرواح البشرية والأسرى والجرحى جسديًا ومعنويًا.