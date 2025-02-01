إدانة مسؤول أمريكي رفيع بتهمة التجسس لصالح الصين

واشنطن - (أ ب)

ألقت السلطات الاتحادية القبض على مستشار كبير سابق بمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي على خلفية مزاعم بإطلاعه الصين على معلومات اقتصادية داخلية.

واتهمت هيئة محلفين كبرى جون هارولد روجرز، 63 عاما، الذي ينحدر من بلدة فيينا بولاية فرجينيا، بسرقة أسرار تجارية من مجلس الاحتياط وبيعها لمسؤولين بالاستخبارات الصينية مقابل 450 ألف دولار على الأقل عن طريق التظاهر بكونه أستاذا جامعيا في الصين، كما يواجه اتهاما بالكذب على محققي مجلس الاحتياط الاتحادي ومسؤولي مكتب الحماية المالية للمستهلكين.

وأعلنت وزارة العدل إدانة روجرز والقبض عليه أمس الجمعة، في نفس اليوم الذي مثل به لأول مرة أمام محكمة في واشنطن، وتم احتجازه مع حرمانه من الإفراج عنه بكفالة ومن المقرر أن يتم استدعاؤه الثلاثاء المقبل، وفقا لسجلات المحكمة.

وذكر كيفين فورندران مساعد مدير قطاع الاستخبارات المضادة بمكتب التحقيقات الاتحادي في إعلان لإدانة روجرز والقبض عليه: "كما يزعم في لائحة الإدانة، خان روجرز البلاد بينما كان يعمل في مجلس الاحتياط الاتحادي عن طريق تزويد ضباط باستخبارات الحكومة الصينية بمعلومات مالية واقتصادية سرية من الولايات المتحدة".