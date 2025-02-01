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"قد يفشل إكمال المرحلة الأولى".. نتنياهو يدرس تغيير رئيس فريق المفاوضات

08:50 م السبت 01 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تعيين الوزير رون دريمر رئيسًا لفريق المفاوضات ليتولى قيادة الاتصالات في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بدلًا من رئيس الموساد ديفيد برنياع.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مسؤولون مطلعون حذروا من أن تغيير رئيس طاقم المفاوضات قد يفشل إكمال المرحلة الأولى من الصفقة وأن المفاوضات سيتم تسييسها.

وقالت القناة العبرية ذاتها، إن نتنياهو سيعقد اليوم مناقشة بشأن إمكانية إرسال فريق إلى قطر يوم الإثنين لإجراء محادثات بشأن استمرار الصفقة.

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