قبل مغادرته للقاء ترامب.. نتنياهو عقد اجتماعًا بشأن العودة للحرب

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد، أمس الجمعة، اجتماعًا استثنائيًا مع قادة الأجهزة الأمنية بخصوص مخططات العودة للحرب وذلك قبل مغادرته للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أوضح نتنياهو أنه يتوقع أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن، وأن تل أبيب ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى وتحقيق أهداف الحرب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، إن نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الغد للتباحث مع ترامب بشأن غزة ومواجهة إيران ووكلائها.

وتلقى نتنياهو دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، ليكون أول مسؤول أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب دعا نتنياهو إلى لقائه في البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة "كيفية جلب السلام لإسرائيل والمنطقة".