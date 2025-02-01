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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإفراج عن الأسرى كان عرضًا لقوة وقدرات حماس

08:34 م السبت 01 فبراير 2025

حماس

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وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مشهد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين اليوم كان عرضًا للقوة والقدرات التنظيمية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فهم يسيطرون بشكل جيد على الحشود، ويعرفون كيف يظهرون النظام والتنظيم عندما يريدون ذلك.

وأثارت مشاهد تسليم عناصر حماس، اليوم السبت، أسيرين إسرائيليين تم الإفراج عنهما في غزة، غضب وسائل الإعلام العبري.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، "من أين خرج كل هؤلاء؟ ماذا كان يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال 14 شهرًا؟ ما الذي حققه الجيش في قطاع غزة؟".

وأضافت، "ألم يخرج إلينا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت من رفح ويعلن القضاء على لواء رفح وخانيونس، ولواء الشمال وأن الحركة أصبحت مشتتة ومنهكة وغير قادرة على التعافي؟"، مشيرة إلى أن هذه الاسئلة الصعبة يجب أن يكون لها جواب.

كما علقت هيئة البث الإسرائيلية على المشهد، قائلة "لا حدود لسخرية حماس، الأسير الأمريكي كيث حصل على كيس هدايا إضافي لزوجته افيفا التي حررت في الصفقة الأولى".

ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن عناصر حركة حماس يؤكدون مرة أخرى أن لا حدود لهم، فالحركة لازالت مصرة على إظهار نفسها منتصرة، مضيفة أن الأسلحة التي كانت بحوزة مقاتلو الحركة حصلوا عليها من جيش الاحتلال خلال القتال معهم.

وسلمت حركة حماس الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة اليوم السبت.

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