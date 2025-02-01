إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإفراج عن الأسرى كان عرضًا لقوة وقدرات حماس

وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مشهد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين اليوم كان عرضًا للقوة والقدرات التنظيمية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فهم يسيطرون بشكل جيد على الحشود، ويعرفون كيف يظهرون النظام والتنظيم عندما يريدون ذلك.

وأثارت مشاهد تسليم عناصر حماس، اليوم السبت، أسيرين إسرائيليين تم الإفراج عنهما في غزة، غضب وسائل الإعلام العبري.

هكذا أفرجت كتائب القسام عن الأسيرين الإسرائيليين "كالدرون وبيباس" اللذين اعتقلتهما في السابع من أكتوبر. pic.twitter.com/X596uzzNe8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 1, 2025

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، "من أين خرج كل هؤلاء؟ ماذا كان يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال 14 شهرًا؟ ما الذي حققه الجيش في قطاع غزة؟".

اغتنمتها المقاومة في السابع من أكتوبر.. كتائب الـــقسام تفرج عن أسيرين إسرائيليين باستخدام مركبة إسرائيلية صادرها الــمقاومون من مستوطنات غلاف غزة في عملية طــوفان الأقصى. pic.twitter.com/bE9NwzoEPF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2025

وأضافت، "ألم يخرج إلينا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت من رفح ويعلن القضاء على لواء رفح وخانيونس، ولواء الشمال وأن الحركة أصبحت مشتتة ومنهكة وغير قادرة على التعافي؟"، مشيرة إلى أن هذه الاسئلة الصعبة يجب أن يكون لها جواب.

تغطية صحفية | قناص "الغول" على أكتاف مقاتلي القــــسام خلال عرض عسكري تزامن مع إطلاق سراح أسير إسرائيلي في غزة. pic.twitter.com/kayuTUW01m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2025

كما علقت هيئة البث الإسرائيلية على المشهد، قائلة "لا حدود لسخرية حماس، الأسير الأمريكي كيث حصل على كيس هدايا إضافي لزوجته افيفا التي حررت في الصفقة الأولى".

كتائب القسام - وحدة الظل، بصحبة شاحنة دودج رام أمريكية الصنع، التي تم اغتنامها خلال الحرب من قوات الإحتلال. 🇵🇸🔥 pic.twitter.com/He3Q9qhkm0 — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) February 1, 2025

ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن عناصر حركة حماس يؤكدون مرة أخرى أن لا حدود لهم، فالحركة لازالت مصرة على إظهار نفسها منتصرة، مضيفة أن الأسلحة التي كانت بحوزة مقاتلو الحركة حصلوا عليها من جيش الاحتلال خلال القتال معهم.

الصورة هي جمعت أغلى وأحلى شي عنا:

القسام والبحر pic.twitter.com/ccHe5BMbIc — آلاء .. (@alaa_he_ho) February 1, 2025

وسلمت حركة حماس الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة اليوم السبت.