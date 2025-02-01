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ضمن صفقة التبادل.. من هو الأسير المصري الذي أفرجت عنه إسرائيل اليوم؟

08:15 م السبت 01 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، تفاصيل بشأن هوية أسير مصري أطلقت إسرائيل سراحه ضمن الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى مع حماس.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الأسير المصري يُسمى فاروق سلمان بركات.

وأوضحت الصحيفة، أن بركات محكوم بالسجن لمدة 18 عاما؛ نتيجة تورطه في هجوم نُفذ عام 2007 بمخبز في مدينة إيلات، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.

وذكرت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم تسليم بركات إلى السلطات المصرية خلال ساعات عبر أحد المعابر الحدودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 183 معتقلا فلسطينيا، بينهم 18 محكومين بالمؤبد، فضلا عن 54 من أصحاب الأحكام العالية، إلى جانب 111 من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر 2023.

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