"بعد دعوته".. نتنياهو سيتوجه غدًا إلى الولايات المتحدة لمقابلة ترامب

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الغد للتباحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة ومواجهة إيران ووكلائها.

وتلقى نتنياهو دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، ليكون أول مسؤول أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب دعا نتنياهو إلى لقائه في البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة "كيفية جلب السلام لإسرائيل والمنطقة".

وتأتي زيارة نتنياهو بعد يوم من تسليم حركة حماس الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، اليوم السبت، وسلمت الحركة الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة.