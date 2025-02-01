نتنياهو: لن نقبل بأي خرق لاتفاق وقف النار وسنحقق أهداف الحرب

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن نقبل بأي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ونحن مصرون على ذلك.

وأضاف نتنياهو، أنه يتوقع أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن، وأن تل أبيب ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى وتحقيق أهداف الحرب.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة.