إعلان

نتنياهو: لن نقبل بأي خرق لاتفاق وقف النار وسنحقق أهداف الحرب

07:59 م السبت 01 فبراير 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن نقبل بأي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ونحن مصرون على ذلك.

وأضاف نتنياهو، أنه يتوقع أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الدفعات المقبلة بشكل آمن، وأن تل أبيب ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى وتحقيق أهداف الحرب.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الأسرى الإسرائيليين حماس صفقة تبادل الأسرى صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد دعوته".. نتنياهو سيتوجه غدًا إلى الولايات المتحدة لمقابلة ترامب

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب