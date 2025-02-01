وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي

وكالات

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسير الفلسطيني المحرر زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية سابقًا، قائلًا "إن ارتكب زكريا الزبيدي خطأ واحدًا فقط فسيقابل أصدقاءه القدامى (في السجن)".

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الزبيدي ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

و زكريا الزبيدي هو أحد السجناء الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر 2021، في عملية أُطلق عليها اسم "نفق الحرية"، لكن أُعيد اعتقاله بعد أيام إثر عملية بحث مكثفة.