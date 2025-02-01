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فنزويلا تطلق سراح 6 أمريكيين بعد اجتماع بين الرئيس مادورو ومبعوث ترامب

07:47 م السبت 01 فبراير 2025

نيكولاس مادورو

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كاراكاس - (أ ب)
أطلقت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سراح ستة أمريكيين كانوا محتجزين لديها في الأشهر الأخيرة بعدما التقى مادورو يوم الجمعة مع مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تكليفه بحث الرئيس على استعادة مهاجرين مرحلين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب هو ومبعوثه للمهام الخاصة، ريتشارد جرينيل، عن إطلاق سراح الرجال الستة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر جرينيل على موقع "إكس" صورة تظهره هو والرجال على متن طائرة.
وقد تركزت زيارة جرينيل التي استمرت ساعات إلى فنزويلا، وفقا للبيت الأبيض، على جهود ترامب لترحيل الفنزويليين إلى بلادهم، التي لا تقبلهم حاليا، وعلى الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين.
وذكر جرينيل على موقع "إكس": "لقد أقلعت الطائرة ونحن متجهون إلى الوطن مع هؤلاء المواطنين الأمريكيين الستة. لقد تحدثوا للتو مع دونالد ترامب ولم يكفوا عن شكره".
جرى الاجتماع في عاصمة فنزويلا بعد أقل من شهر على تنصيب مادورو رئيسا لولاية ثالثة تستمر ست سنوات، رغم وجود أدلة موثوقة على خسارته انتخابات العام الماضي.

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نيكولاس مادورو فنزويلا مبعوث ترامب
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