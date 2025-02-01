معبر رفح يستقبل 50 مصابًا فلسطينيًا و53 من مرافقيهم للعلاج في مصر

معبر رفح يستقبل 50 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج ف

القاهرة - (د ب أ)

استقبل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اليوم السبت، 50 مصابا فلسطينيا و53 من مرافقيهم لتلقي العلاج في مصر.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بـ "وصول سيارات الإسعاف لمعبر رفح التي تقل 50 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج في مصر"، مشيرة إلى وجود لجنة صحية مصرية تنتظر وصول المصابين الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية لهم.

وذكرت مصادر بجهة أمنية مصرية وبالهلال الأحمر أن عددا من المرضى والمصابين الفلسطينيين تم إجلاؤهم عبر معبر رفح لتلقي العلاج الطبي خارج غزة التي دمرتها الحرب.

وكان من بين أول دفعة من المرضى صبي يعاني من اضطراب مناعي، تصحبه والدته، بالإضافة إلى فتاة من المقرر أن يتم بتر إحدى ساقيها، وفقا لما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأظهرت لقطات لقناة القاهرة الإخبارية المصابين والمرضى الفلسطينيين لدى وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر، حيث استقبلتهم سيارات الإسعاف.

ولفتت قناة القاهرة الإخبارية إلى أن مصر وتحديدا في محافظة شمال سيناء استعدت لاستقبال الجرحى من قطاع غزة ودخول المساعدات إلى القطاع، من خلال تجهيز المستشفيات والمنشآت الطبية ونقاط الإسعاف في مدينة الشيخ زويد والعريش والمدن المجاورة لها.

وكانت أول دفعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين غادرت قطاع غزة اليوم لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح البري، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفقا لمصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن حافلات تقل المرضى والجرحى ومرافقيهم انطلقت بعد تجمعهم في مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي ينص على سماح إسرائيل يوميا بمغادرة 50 مريضا و50 جريحا فلسطينيا، بالإضافة إلى ثلاثة مرافقين لكل منهم.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتها الدول الوسيطة، قد أعلنت في بيان مشترك يوم 15 يناير الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل يشمل تبادل الأسرى، إلى جانب السعي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.