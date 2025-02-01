مبعوث ترامب: لدينا خطة للضغط على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها خطة للضغط على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع.

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تجري محادثات جادة مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنًا أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد هدد ترامب، خلال تصريحات له الأسبوع الماضي، بفرض مستويات عالية من العقوبات على روسيا والرسوم الجمركية على الواردات من هناك إذا لم تتوصل موسكو إلى تسوية بشأن حرب أوكرانيا.

وأوضح مبعوث ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الدول الديمقراطية تجري انتخابات حتى في أوقات الحروب، لذلك يجب أن نشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا بحلول نهاية العام.

وفي 20 مايو 2024، انتهت ولاية الرئيس الأوكراني زيلينسكي التي استمرت 5 سنوات، ولم تجرى انتخابات لاختيار الرئيس الجديد بسبب استمرار الحرب مع روسيا.