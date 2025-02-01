هجمات روسية بمسيرات وصواريخ تسفر عن مقتل 8 أشخاص في أوكرانيا

كييف، أوكرانيا - (أ ب)

ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ليلة الجمعة- السبت جراء توجيه مسيرات وصواريخ روسية ضربات ضد البلدات والمدن الأوكرانية. وواصلت قوات موسكو في ذات الوقت تقدمها الطاحن في شرقي البلاد.

وأسفر هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني بمدينة بولتافا الأوكرانية عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، وفقا لما ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية.

وقال فولوديمير كوهوت القائم بأعمال حاكم منطقة بولتافا إنه تم إنقاذ نحو 22 شخصا من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، الذي انهار جزئيا إثر الهجوم، كما أعلن أن المنطقة ستقيم الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا الهجوم. وما زالت فرق الإنقاذ في الموقع.

وكتب أوليه سينيهوبوف الحاكم المحلي لمنطقة خاركيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن امرأة، 60 عاما، لقت حتفها إثر سقوط حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها في المنطقة.

ويأتي القصف بينما تواصل القوات الروسية حملتها المستمرة منذ شهور للسيطرة على معقلي بوكروفسك وتشاسيف يار الرئيسيين بمنطقة دونيتسك، فيما تقاتل عبر حقول وغابات وتحاصر مناطق ريفية صغيرة.