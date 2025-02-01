عبد العاطي ونظيره الكويتي يناقشان هاتفيًا الأوضاع في غزة

ناقش وزير الخارجية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ونظيره الكويتي عبد الله اليحيا مجمل أوجه العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين، اليوم السبت.

وخلال اتصال هاتفي، ثمَّن عبد العاطي تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الدولتين، مشيدًا بالروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت.

كذلك، أشار عبد العاطي إلى أهمية متابعة النتائج التي تمخضت عن الدورة 13 للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وأمير الكويت بتعميق العلاقات بين البلدين.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.َ