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الرئيسة المكسيكية: مقتل جميع ركّاب الطائرة الطبية التي تحطمت في فيلادلفيا

06:14 م السبت 01 فبراير 2025

كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك

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فيلادلفيا - (أ ب)
قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الطبية التي تحطمت في فيلادلفيا لقوا حتفهم.
وكان من بين الضحايا طفل يتلقى العلاج في مستشفى بفيلادلفيا ووالدته.
وفي وقت باكر اليوم، أشارت شرطة فيلادلفيا إلى أن طواقم الطوارئ هرعت إلى موقع تحطم طائرة أعقبه انفجار ضخم في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان.
وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار هز المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، فيما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث. وحتى اللحظة، لم تصدر أي معلومات رسمية حول عدد الضحايا أو أسباب الحادث، بينما تستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث والتأمين.
وأكدت مصادر محلية أن الطائرة المنكوبة اشتعلت بها النيران فور سقوطها، مما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المدينة، فيما تم إرسال وحدات إضافية من الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حوادث الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، مما يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة

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كلاوديا شينباوم المكسيك تحطم طائرة فيلادلفيا
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