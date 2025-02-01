"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري

وكالات

أثارت مشاهد تسليم عناصر المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أسيرين تم الإفراج عنهما في غزة، غضب وسائل الإعلام العبري.

هكذا أفرجت كتائب القسام عن الأسيرين الإسرائيليين "كالدرون وبيباس" اللذين اعتقلتهما في السابع من أكتوبر. pic.twitter.com/X596uzzNe8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 1, 2025

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، "من أين خرج كل هؤلاء؟ ماذا كان يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال 14 شهرًا؟ ما الذي حققه الجيش في قطاع غزة؟".

اغتنمتها المقاومة في السابع من أكتوبر.. كتائب الـــقسام تفرج عن أسيرين إسرائيليين باستخدام مركبة إسرائيلية صادرها الــمقاومون من مستوطنات غلاف غزة في عملية طــوفان الأقصى. pic.twitter.com/bE9NwzoEPF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2025

وأضافت، "ألم يخرج إلينا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت من رفح ويعلن القضاء على لواء رفح وخانيونس، ولواء الشمال وأن الحركة أصبحت مشتتة ومنهكة وغير قادرة على التعافي؟"، مشيرة إلى أن هذه الاسئلة الصعبة يجب أن يكون لها جواب.

تغطية صحفية | قناص "الغول" على أكتاف مقاتلي القــــسام خلال عرض عسكري تزامن مع إطلاق سراح أسير إسرائيلي في غزة. pic.twitter.com/kayuTUW01m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2025

كما علقت هيئة البث الإسرائيلية على المشهد، قائلة "لا حدود لسخرية حماس، الأسير الأمريكي كيث حصل على كيس هدايا إضافي لزوجته افيفا التي حررت في الصفقة الأولى".

كتائب القسام - وحدة الظل، بصحبة شاحنة دودج رام أمريكية الصنع، التي تم اغتنامها خلال الحرب من قوات الإحتلال. 🇵🇸🔥 pic.twitter.com/He3Q9qhkm0 — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) February 1, 2025

ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن عناصر حركة حماس يؤكدون مرة أخرى أن لا حدود لهم، فالحركة لازالت مصرة على إظهار نفسها منتصرة، مضيفة أن الأسلحة التي كانت بحوزة مقاتلو الحركة حصلوا عليها من جيش الاحتلال خلال القتال معهم.

الصورة هي جمعت أغلى وأحلى شي عنا:

القسام والبحر pic.twitter.com/ccHe5BMbIc — آلاء .. (@alaa_he_ho) February 1, 2025

وسلمت حركة حماس الأسيرين الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة اليوم السبت.

مشاهد جديدة من عرض كتائب القسام العسكري خلال تسليم دفعة الاسرى الرابعة ضمن صفقة طوفان الاحرار#تبادل_الأسرى #غزة_انتصرت pic.twitter.com/QNIj8WP9gA — عبدالباسط محمدالقحوم (@Basset_AlQahoum) February 1, 2025

ووفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل، أن يتم إطلاق سراح إجمالي 33 أسيرًا إسرائيليًا في مقابل ما يقرب من 2000 سجينًا فلسطينيًا خلال الأسابيع الستة الأولى من الهدنة.

كتائب القسام" تنشر لقطات من عملية تسليم الأسير الإسرائيلي، كيث سيغال، الذي يحمل الجنسية الأمريكية. pic.twitter.com/hMy6RQ40Ka — ابو هلأل الحيمي (@QDLP9ilRUKWWHOB) February 1, 2025

وتزعم إسرائيل أنها تلقت معلومات من حركة حماس تفيد بأن 8 من هؤلاء الأسرى إما قُتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 أو لقوا حتفهم في الأسر.

مشاهد جديدة من عرض كتائب القسام العسكري خلال تسليم دفعة الاسرى الرابعة ضمن صفقة طوفان الاحرار#تبادل_الأسرى #غزة_انتصرت pic.twitter.com/QNIj8WP9gA — عبدالباسط محمدالقحوم (@Basset_AlQahoum) February 1, 2025

وأطلقت المقاومة سراح ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) في عملية تسليم منظمة للصليب الأحمر.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر .2023

وسلمت حركة حماس 3 أسيرات إسرائيليات ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا، وفي الدفعة الثانية سلمت 3 أسيرات إسرائيليات مجندات مقابل 200 معتقلًا فلسطينيًا.

وأفرجت حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات و 5 تايلانديين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مقابل 110 فلسطينيًا من سجون الاحتلال.