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"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري

06:01 م السبت 01 فبراير 2025

كتائب القسام

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وكالات

أثارت مشاهد تسليم عناصر المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أسيرين تم الإفراج عنهما في غزة، غضب وسائل الإعلام العبري.

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، "من أين خرج كل هؤلاء؟ ماذا كان يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال 14 شهرًا؟ ما الذي حققه الجيش في قطاع غزة؟".

وأضافت، "ألم يخرج إلينا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت من رفح ويعلن القضاء على لواء رفح وخانيونس، ولواء الشمال وأن الحركة أصبحت مشتتة ومنهكة وغير قادرة على التعافي؟"، مشيرة إلى أن هذه الاسئلة الصعبة يجب أن يكون لها جواب.

كما علقت هيئة البث الإسرائيلية على المشهد، قائلة "لا حدود لسخرية حماس، الأسير الأمريكي كيث حصل على كيس هدايا إضافي لزوجته افيفا التي حررت في الصفقة الأولى".

ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن عناصر حركة حماس يؤكدون مرة أخرى أن لا حدود لهم، فالحركة لازالت مصرة على إظهار نفسها منتصرة، مضيفة أن الأسلحة التي كانت بحوزة مقاتلو الحركة حصلوا عليها من جيش الاحتلال خلال القتال معهم.

وسلمت حركة حماس الأسيرين الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة اليوم السبت.

ووفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل، أن يتم إطلاق سراح إجمالي 33 أسيرًا إسرائيليًا في مقابل ما يقرب من 2000 سجينًا فلسطينيًا خلال الأسابيع الستة الأولى من الهدنة.

وتزعم إسرائيل أنها تلقت معلومات من حركة حماس تفيد بأن 8 من هؤلاء الأسرى إما قُتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 أو لقوا حتفهم في الأسر.

وأطلقت المقاومة سراح ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) في عملية تسليم منظمة للصليب الأحمر.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر .2023

وسلمت حركة حماس 3 أسيرات إسرائيليات ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا، وفي الدفعة الثانية سلمت 3 أسيرات إسرائيليات مجندات مقابل 200 معتقلًا فلسطينيًا.

وأفرجت حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات و 5 تايلانديين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مقابل 110 فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
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