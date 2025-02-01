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"اختصار مراحل ودمجها معًا".. الوسطاء يبحثون تسريع تطبيق صفقة تبادل الأسرى

05:59 م السبت 01 فبراير 2025

صفقة الأسرى

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وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى يبحثون إمكانية تسريع تطبيق الصفقة واختصار مراحل منها ودمجها معًا.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبدت الموافقة على هذا المقترح.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى 42 يومًا بموجبها تسلم الحركة 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن ما يقرب من 2000 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، أسيرين إسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، وأفرجت عن 3 أسيرات إسرائيليات و 5 تايلانديين، الخميس الماضي، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مقابل 110 فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق سلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا، وفي الدفعة الثانية سلمت 3 أسيرات إسرائيليات مجندات مقابل 200 معتقلًا فلسطينيًا.

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