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أوكرانيا ترفض مزاعم رئيس الوزراء السلوفاكي بالتدخل في بلاده

05:50 م السبت 01 فبراير 2025

أوكرانيا ترفض مزاعم رئيس الوزراء السلوفاكي بالتدخل

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كييف - (د ب أ)

رفض جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم السبت، مزاعم بشأن التدخل والتورط في احتجاجات جماعية في سلوفاكيا ضد حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو.

وكتبت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، أن المزاعم التي ذكرتها السلطات السلوفاكية خاطئة.، وحذرت من "الدعاية العدائية".

وقال فيكو أمس الجمعة، إن لديه دليل على أن شبكات لها روابط مع أوكرانيا تسعى لزعزعة استقرار سلوفاكيا والإطاحة بالحكومة.

واتهم فيكو منظمي أحدث سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكومة براتيسلافا بأنها مرتبطة بصورة وثيقة بالمعارضة السلوفاكية ومرتبطة أيضا بما يطلق عليه الفيلق الجورجي، وهي وحدة عسكرية تطوعية من الجورجيين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنه ليست هناك وحدة باسم "الفيلق الجورجي القومي" بين هياكلها، بينما أقرت في ذات الوقت بأنه كان هناك تواصل من قبل مع الجورجي ماكوكا مامولاشفيلي، الذي تشتبه سلوفاكيا في كونه وراء الاحتجاجات.

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جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية روبرت فيكو سلوفاكيا تطبيق تليجرام أوكرانيا الغزو الروسي
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