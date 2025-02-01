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تحت الأرض.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "مدينة صاروخية" جديدة

05:24 م السبت 01 فبراير 2025

. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "مدينة صاروخية" جد

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن سلاح البحرية التابع الحرس الثوري أزاح الستار عما أسماه بـ"مدينة صاروخية" تحت الأرض في السواحل الجنوبية للبلاد.

وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، قال العميد حميد شاهي، سكرتير الإشراف القيادي بالحرس الثوري الإيراني، إن التحصينات الدفاعية للحرس الثوري سيكشف عنها في إطار معرض.

وأوضح أن المعرض سيتضمن لأول مرة، عرض القوارب القتالية والدورية للحرس الثوري بهياكل مصنوعة من الألمنيوم، بالإضافة إلى إنجازات الحرس الثوري في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار شاهي، إلى أن الحرس الثوري يعتبر منظمة متعددة المهام على المستوى العالمي.

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مدينة صاروخية إيران صواريخ تحت الأرض
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