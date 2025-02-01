إعلان

مباحثات مصرية أردنية فلسطينية لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

05:05 م السبت 01 فبراير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - (د ب أ)

عقد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي لقاء ثلاثيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان، أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الضفة الغربية وقف إطلاق النار في غزة منظمة التحرير الفلسطينية أيمن الصفدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد 10 أيام من تنصيبه.. قرارات ترامب تثير الجدل في العالم

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب