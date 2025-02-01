مباحثات مصرية أردنية فلسطينية لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

القاهرة - (د ب أ)

عقد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي لقاء ثلاثيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان، أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.