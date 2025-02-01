انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج السورية وسط منطقة مكتظة بالسكان

وكالات

انفجرت سيارة مفخخة جديدة وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، شمالي سوريا، اليوم السبت.

جاء الانفجار الذي خلف غبارا غطى المكان قرب دوار السفينة وسط المدينة، في منطقة مكتظة بالسكان.

#عاجل 🚨🚨

--#منبج انفج** سيارة مفخ** في شارع الرابطة جانب مقر للجيش الوطني المرتزق



يوجد قت* وجرحى pic.twitter.com/Jon4P7f6CC — Alawite citizen 🏳️ (@cnsk32) February 1, 2025

وبحسب الأنباء الأولية، أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا.

ويشهد ريف منبج الشرقي معارك يومية بين قوات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في محيط سد تشرين جنوب شرقي مدينة منبج.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا الشهر الماضي، على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع قوات "قسد".