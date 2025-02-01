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انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج السورية وسط منطقة مكتظة بالسكان

05:00 م السبت 01 فبراير 2025

انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج السورية وسط منطقة م

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وكالات

انفجرت سيارة مفخخة جديدة وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، شمالي سوريا، اليوم السبت.

جاء الانفجار الذي خلف غبارا غطى المكان قرب دوار السفينة وسط المدينة، في منطقة مكتظة بالسكان.

وبحسب الأنباء الأولية، أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا.

ويشهد ريف منبج الشرقي معارك يومية بين قوات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في محيط سد تشرين جنوب شرقي مدينة منبج.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا الشهر الماضي، على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع قوات "قسد".

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