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الدفاع المدني بغزة يحذر من كارثة إنسانية في القطاع

04:47 م السبت 01 فبراير 2025

محمود بصل

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وكالات


قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، إن سكان قطاع غزة يعيشون بحالة إنسانية مأساوية وصعبة للغاية.


ولفت بصل إلى أن القطاع مُعرض لعدة منخفضات جوية، وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات المواطنين.


وأوضح أن كميات كبيرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت منتشرة بالشوارع وتحت المنازل المدمرة والمباني الآيلة للسقوط.


وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل والفوري لإنقاذ أرواح المواطنين قبل فوات الأوان.

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