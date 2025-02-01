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الأونروا: نرفض محاولات التضليل الإسرائيلية التي تقوض عملنا في الضفة

04:42 م السبت 01 فبراير 2025

الأونروا

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وكالات

عبّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان، اليوم السبت، عن رفضها ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن منشآتها في الضفة الغربية تشكل بؤرا إرهابية.

وأشارت الأونروا، إلى أن الأسلحة التي تظهر في فيديو قوات الأمن الإسرائيلية داخل المركز الصحي في جنين هي ذخائر متروكة مرتبطة بجهات فلسطينية مسلحة.

وأكدت الأونروا، أنها لم تتمكن من السيطرة الكاملة على المركز الصحي في جنين منذ 17 يناير جراء الاشتباكات العنيفة المستمرة داخل المخيم، مضيفة "نرفض محاولات التضليل الإسرائيلية التي تقوض العمل الهام الذي نقوم به في الضفة الغربية".

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