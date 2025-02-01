باكستان: مقتل 18 عسكريا و12 متمردا في بلوشيستان

كويتا، باكستان- (أ ب)

لقى 18 فردا من قوات الجيش الباكستاني و12 من المتمردين الانفصاليين حتفهم فى مواجهة بإقليم بلوشستان.

وقال مسؤولون اليوم السبت إن قوات باكستانية خاضت قتالا ضد متمردين، أقاموا حواجز طرق في الإقليم المضطرب الواقع شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 من قوات الأمن شبه العسكرية و12 متمردا، في واحد من أعنف الاشتباكات في السنوات الأخيرة.

وذكر الجيش أن قواته تكبدت خسائر بشرية عندما اشتبكت مع المتمردين الذين أقاموا حواجز على طريق سريع رئيسي في منطقة كلات بإقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان.

وتابع الجيش في بيان أن قوات الأمن نجحت في إزالة الحواجز في أعقاب القتال الذي استمر طوال الليل صباح اليوم السبت.

وأضاف الجيش أن 18 فردا من قواته قتلوا، خلال العملية وتعهد بـ "تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع والجبان والمحرضين عليه للعدالة".

وتابع أن "قوات الأمن عثرت على جثث 12 متمردا".

وأعلنت جماعة الجيش الوطني البلوشي الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن جماعة الجيش الوطني البلوشي الانفصالية تستهدف غالبا قوات الأمن والمدنيين والأجانب لاسيما الصينيين الذين يعملون في مشروعات بمليارات الدولارات في باكستان. وفي نوفمبر، فجر انتحاري من الجماعة، نفسه في محطة قطارات في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا من بينهم جنود وموظفون في السكك الحديدية.