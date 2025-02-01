صورة من غزة تشكر مصر وتقدم رسالة واضحة عن رفض التهجير

وكالات

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعبر عن شكرهم للدولة المصرية من وسط ميدان السرايا بمدينة غزة.

الصورة المتداولة طُبع عليها صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكُتب عليها: "مصر ستظل السند الحقيقي والحامي للمشروع الوطني الفلسطيني، ولن تقبل بتهجير شعبها".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مشددًا على أن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها أسسًا جوهرية يقوم عليها الموقف المصري.

وفي وقت سابق، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة، قال ترامب: "ستفعلان ذلك".