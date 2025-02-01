السودان: وفيات وإصابات في قصف للدعم السريع على ولاية الخرطوم

السودان وفيات وإصابات في قصف للدعم السريع على ولاي

الخرطوم- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام سودانية اليوم السبت بسقوط وفيات وإصابات في قصف للدعم السريع على إحدى مناطق ولاية الخرطوم.

وذكرت صحيفة "السوداني" على موقعها الإلكتروني اليوم، أن ميليشيا الدعم السريع تقصف بقذائف الهاون بكثافة، مشيرة إلى وصول إصابات ووفيات إلى مستشفى النو.

من جانبها نقلت صحيفة "الراكوبة نيوز" عن منصة أخبار أم القرى بولاية الجزيرة قولها، إن القوات المسلحة وقوات درع السودان، تفرضان حصارا على قوات الدعم السريع، في مدينة رفاعة شرقي الجزيرة، وتقتربان من استعادتها.

بينما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم عن والي ولاية غرب كردفان اللواء محمد آدم جايد قوله إن "القوات المسلحة تقدم التضحيات الجسام وتهدي الشعب انتصارات متتالية آخرها تلك التي هزت أركان التمرد في مدينة أم روابة"، مشيداً بصمود القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي منذ أبريل عام 2023، تسبب في أزمة إنسانية ونزوح للسودانيين داخل البلاد وإلى خارجه.