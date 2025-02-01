إسرائيل تقر: المعلومات عن اغتيال قائد كتيبة الشاطئ غير صحيحة

وكالات

اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن المعلومات الاستخبارية عن نجاح اغتيال قائد كتيبة الشاطئ بكتائب القسام هيثم الحواجري لم تكن صحيحة، بعد ظهوره خلال تسليم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال في ميناء غزة.

وسلمت كتائب القسام الأسير الإسرائيلي الثالث مزدوج الجنسية كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وقدمت كتائب القسام سلمته هدية له وأخرى لزوجته التي أفرج عنها خلال الصفقة الماضية في شهر نوفمبر 2023.

وفيما سبق أكد الجيش الإسرائيلي تسلّم الأسيرين الإسرائيليين، ياردن بيباس وعوفر كالدرون، قائلا إنهما في طريقهما إلى إسرائيل حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي.