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مقتل وإصابة 3 عسكريين في هجوم مسلح بشمال غرب سوريا

12:55 م السبت 01 فبراير 2025

مقتل وإصابة 3 عسكريين في هجوم مسلح بشمال غرب سوريا

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دمشق- (د ب أ)

قتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية السورية وأصيب آخران في هجوم مسلح بشمال غرب البلاد.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، "تعرض ثلاثة عناصر من إدارة العمليات العسكرية لكمين نفذته فلول الأسد على طريق ام فور قرب قرية المختارية شمال اللاذقية".

وطبقا للوكالة، "أدى الكمين لمقتل عنصر وإصابة آخرين".

وكانت مجموعات من النظام السابق نفذت الشهر الماضي ثلاث عمليات في شمال غرب البلاد ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر إدارة العمليات العسكرية.

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إدارة العمليات العسكرية السورية هجوم مسلح فلول الأسد دمشق
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