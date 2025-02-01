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اجتماع عربي اليوم بالقاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

12:44 م السبت 01 فبراير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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وكالات

يُعْقَد في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، اجتماع وزاري عربي، يضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر لبحث آخر التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل في قطاع غزة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي سيستقبل صباح السبت نظيره الأردني أيمن الصفدي في جلسة مشاورات ثنائية، قبل عقد اجتماع عربي وزاري يضم وزراء خارجية الدول العربية الخميس، وبحضور حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.

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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قطاع غزة بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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