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حافلات تحمل أسرى فلسطينيين تصل بيتونيا (فيديو)

12:22 م السبت 01 فبراير 2025

حافلات تحمل أسرى فلسطينيين تصل بيتونيا

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وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بأن حافلات تحمل أعدادا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن رابع دفعة تبادل تصل بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية.

وسلمت سلمت كتائب القسام الأسير الإسرائيلي الثالث مزدوج الجنسية كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وقدمت كتائب القسام سلمته هدية له وأخرى لزوجته التي أفرج عنها خلال الصفقة الماضية في شهر نوفمبر 2023.

وفيما سبق أكد الجيش الإسرائيلي تسلّم الأسيرين الإسرائيليين، ياردن بيباس وعوفر كالدرون، قائلا إنهما في طريقهما إلى إسرائيل حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي.

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