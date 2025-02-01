جامعة ميشيجن الأمريكية تعلق عمل مجموعة مؤيدة للفلسطينيين لمدة عامين

ميشيجن- (أ ب)

قررت جامعة ميشيجن الأمريكية تعليق عمل مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعة لمدة عامين.

تم اتهام مجموعة "طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة"، والمعروفة باسم "سيف"، بانتهاك معايير سلوك الجامعة لمنظمات الطلاب المعترف بها في أعمال احتجاجات وقعت في الربيع الماضي وتنظيم مظاهرة دون إذن من الجامعة في حرم آن أربور.

وأدت التوترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى مظاهرات في الجامعات الأمريكية، بما في ذلك موجة من الاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين والتي أدت إلى اعتقال نحو 3200 شخص.

ويوم الأربعاء الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة معاداة السامية داخل الجامعات وتعهد بمحاكمة الجناة وإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين "المتعاطفين مع حماس".