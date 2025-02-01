حماس ترفض التصريحات الأمريكية المتكررة عن تهجير سكان غزة

وكالات

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري: الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير سكان غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة.

وأضاف أبو زهري في بيان، اليوم السبت، أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير غزة تحت ذرائع إعادة بنائها يمثل إصرارا على الشراكة في الجريمة.

وأكد أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة، موضحًا أن إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم.

وفيما سبق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن سيستقبلان سكانا من قطاع غزة، رغم اعتراض البلدين الواضح.

وقوبلت تصريحات ترامب، برفض واستنكار في الأوساط الرسمية و الشعبية المصرية، والتي تمسكت بشكل قاطع برفض تهجير الفلسطينيين سواء بشكل مؤقت أو دائم في أي مكان في البلاد، وكذلك أصرت على دعم "الحل العادل والشامل" للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.