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الرئيس الصومالي يعارض اعتراف إدارة ترامب بأرض الصومال

10:48 ص السبت 01 فبراير 2025

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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مقديشو- (د ب أ)

أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن معارضته الشديدة لأي محاولة للاعتراف الأمريكي بإدارة أرض الصومال الانفصالية.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، حذر الرئيس الصومالي من أن بعض المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعون لدفعه للاعتراف رسميا بأرض الصومال، مؤكدا أن هذا قد يشكل تهديدا لتغيير حدود القارة الأفريقية،بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري.

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في الأشهر الأخيرة بأن إدارة ترامب تدرس إمكانية الاعتراف بأرض الصومال، مع وجود تحركات داخل الكونجرس تدعم هذا الاعتراف.

تجدر الإشارة إلي أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي الأراضي الصومالية في 1991 لكنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعاملها كجزء من الصومال.

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