لحظة تسليم القسام أسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر بغزة (فيديو)

وكالات

وصل إلى إسرائيل اليوم السبت أسيرين تم الإفراج عنهما في غزة، وهى الدفعة الرابعة التى يتم إطلاق سراحها وفق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وسلمت حركة حماس الأسيرين للصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة اليوم السبت، بينما تقول السلطات الفلسطينية إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح العشرات من السجناء، في الجولة الرابعة من عمليات التبادل خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

هكذا أفرجت كتائب القسام عن الأسيرين الإسرائيليين "كالدرون وبيباس" اللذين اعتقلتهما في السابع من أكتوبر. pic.twitter.com/X596uzzNe8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 1, 2025

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح إجمالي 33 أسيرًا إسرائيليًا في مقابل ما يقرب من 2000 سجين فلسطيني خلال الأسابيع الستة الأولى من الهدنة.

وتقول إسرائيل إنها تلقت معلومات من حماس تفيد بأن ثمانية من هؤلاء الأسرى إما قُتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 أو لقوا حتفهم في الأسر.

وأطلقت المقاومة سراح ياردن بيباس /35 عاما/ والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون /54 عاما/ في عملية تسليم منظمة للصليب الأحمر.