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بدء خروج المرضى والجرحى من معبر رفح باتجاه مصر للعلاج

10:43 ص السبت 01 فبراير 2025

معبر رفح

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غزة- (د ب أ)

بدأ خروج المرضى والجرحى الفلسطينيين اليوم السبت من معبر رفح باتجاه مصر للعلاج.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام اليوم أن هذا يحدث لأول مرة منذ إغلاق المعبر قبل ثمانية أشهر بعد أن سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي.

وتأتي هذه الخطوة للسماح بإجلاء الجرحى من قطاع غزة وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان قيادي في حركة حماس قال إن وزارة الصحة في غزة جهزت قائمة بأسماء 100 من المرضى والجرحى الذين تمت الموافقة عليهم مع مرافقيهم ، بواقع مرافق واحد لكل مريض أو مصاب، لسفرهم اليوم .

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معبر رفح الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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