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القسام تسلم الأسير كيث سيغال للصليب الأحمر

10:41 ص السبت 01 فبراير 2025

كتائب القسام

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وكالات
سلمت كتائب القسام الأسير الإسرائيلي الثالث مزدوج الجنسية كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وقدمت كتائب القسام سلمته هدية له وأخرى لزوجته التي أفرج عنها خلال الصفقة الماضية في شهر نوفمبر 2023.

وفيما سبق أكد الجيش الإسرائيلي تسلّم الأسيرين الإسرائيليين، ياردن بيباس وعوفر كالدرون، قائلا إنهما في طريقهما إلى إسرائيل حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي.

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