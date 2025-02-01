الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلم الأسيرين كالدرون وبيباس

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي تسلّم الأسيرين الإسرائيليين، ياردن بيباس وعوفر كالدرون، قائلا إنهما في طريقهما إلى إسرائيل حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي.

ولفت إلى أنه يستعد لاستقبال الأسير الثالث كيث سيغال المتوقع الإفراج عنه بعد قليل من ميناء غزة.

وتستعد كتائب القسام لتسليم الأسير الإسرائيلي -الذي يحمل الجنسية الأميركية- كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة، وهو من فئة كبار السن.

وسيظهر قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري، الذي سبق أن زعم الاحتلال اغتياله، سيظهر خلال التسليم المرتقب بعد قليل.