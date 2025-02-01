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انفجار طائرة في فيلادلفيا.. طواقم الطوارئ تهرع إلى الموقع

03:33 ص السبت 01 فبراير 2025

شرطة فيلادلفيا

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وكالات

أعلنت شرطة فيلادلفيا، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن طواقم الطوارئ هرعت إلى موقع تحطم طائرة أعقبه انفجار ضخم في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار هز المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، فيما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث. وحتى اللحظة، لم تصدر أي معلومات رسمية حول عدد الضحايا أو أسباب الحادث، بينما تستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث والتأمين.

وأكدت مصادر محلية أن الطائرة المنكوبة اشتعلت بها النيران فور سقوطها، مما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المدينة، فيما تم إرسال وحدات إضافية من الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حوادث الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، مما يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة

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شرطة فيلادلفيا انفجار طائرة في فيلادلفيا طواقم الطوارئ تهرع إلى الموقع
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