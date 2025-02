تحطم طائرة إسعاف بأميركا وعلى متنها 6 أشخاص بينهم طبيبان

وكالات

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية، الجمعة، عن تحطم طائرة صغيرة شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، ما أسفر عن وقوع انفجار في موقع الحادث، ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

ووفقًا لشرطة فيلادلفيا، فقد كانت الطائرة تقل شخصين عندما سقطت بالقرب من مركز روزفلت للتسوق، مما أدى إلى نشوب حريق في المنطقة، وسط استنفار واسع لخدمات الطوارئ.



أفادت شبكة "فوكس نيوز"، نقلًا عن مصادر في الشرطة الأميركية، بأن طائرة إسعاف كانت تقل 6 أشخاص، بينهم مريض وفرد من عائلته، إضافة إلى طبيبين، قد تحطمت في حادث مأساوي.

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث ألسنة اللهب تتصاعد من الحطام، فيما هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء لاحتواء الموقف.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 48 ساعة على تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصًا في واحدة من أخطر كوارث الطيران بالولايات المتحدة خلال الـ25 عامًا الماضية.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب تحطم الطائرة في فيلادلفيا، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطيران في البلاد.

