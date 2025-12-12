الداخلية الفنزويلية تطلب من أمريكا تصحيح الوضع عاجلاً وليس آجلاً

اتهمت وزارة الداخلية الفنزويلية، الولايات المتحدة بأنها علقت رحلة طيران إعادة المهاجرين التي كان من المقرر أن تصل اليوم الجمعة، وسط أشهر من التوترات الشديدة بين البلدين.

وقالت الداخلية الفنزويلية في بيان:"تلقينا قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق عودة المواطنين الفنزويليين الذين كان من المقرر عودتهم في 12 ديسمبر من جانب واحد"، مضيفة أن هذا التعليق يعطل عملية منسقة ويتعارض مع الاتفاقيات السابقة.

وطالبت الداخلية الفنزويلية أمريكا بتصحيح الوضع عاجلاً وليس آجلاً.

وأشارت إلى أن رحلات الإجلاء توقفت بعدما أعادت هذا العام أكثر من 18 ألف فنزويلي، معظمهم من الولايات المتحدة، لفترة وجيزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر بعد صرّح ترامب بأن المجال الجوي الفنزويلي يجب اعتباره مغلقاً، وأعلنت فنزويلا لاحقاً أنها تلقت طلباً من الولايات المتحدة لاستئناف هذه الرحلات.