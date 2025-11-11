في تطور لافت داخل المنظومة الإعلامية للجيش الإسرائيلي، أعلن العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مغادرة منصبه بعد نحو ثلاثة عقود من الخدمة، في قرار يشكّل نهاية مرحلة طويلة من حضوره الإعلامي الذي ارتبط باسمه في العالم العربي.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن أدرعي الذي عُرف بأسلوبه الاستفزازي ومحاولاته المتكررة لتبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان أمام الجمهور العربي، سيتقاعد خلال الأشهر المقبلة بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا في الإعلام العسكري.

وأوضحت القناة أن الاتجاه السائد داخل أروقة الجيش يشير إلى أن خليفة أدرعي المرجّحة هي الرائد إيلا واويا، المعروفة إعلاميًا باسم "الكابتن إيلا"، وهي الضابط التي أثارت جدلاً واسعًا في لبنان والعالم العربي من خلال سلسلة من الفيديوهات الدعائية، أبرزها مقطعها الشهير الذي خاطبت فيه اللبنانيين بعبارة: "شدّوا الهمة، الهمة قوية".

وتشير "معاريف" إلى أن العميد إيفي دوفرين، المتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي، يعمل حاليًا على حسم قرار الاختيار بين عدد من الأسماء المطروحة، وإن كانت "الكابتن إيلا" تظلّ المرشحة الأوفر حظًا لتولي المنصب، نظرًا لخبرتها الطويلة في الإعلام العربي وموقعها الحالي كنائب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي لهذا القطاع.

وتبلغ إيلا من العمر 36 عامًا، وتنحدر من عائلة إسرائيلية محافظة، وتُوصف داخل المؤسسة العسكرية بأنها وجه جديد أكثر مرونة وجرأة في مخاطبة الجمهور العربي عبر المنصات الرقمية.