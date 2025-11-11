مستوطنون يهاجمون قرية بيت ليد بالضفة ويسببون دمارًا كبيرًا- فيديو

وكالات

اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين يصل عددهم إلى نحو 50، الثلاثاء، على فلسطينيين في بلدتي دير شرف وبيت ليد بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، أن المستوطنين أضرموا النيران في مصنع بلاستيك وقرابة 10 سيارات وشاحنات فلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه يدين أي نوع من العنف.

ميليشيات المستوطنين هاجمت قبل قليل المنطقة الصناعية الواقعة على اراضي قريتي دير شرف وبيت ليد شمالي الضفة.. واحرقوا مصنع الجنيدي للألبان ، وأصيب عدد من المواطنين جراء هجوم المستوطنين .. pic.twitter.com/eHrjsMwSYz — 🇵🇸جَ (@za3tarpalestine) November 11, 2025

وأشارت القناة العبرية، إلى أن قائد الشرطة يجري تحقيقا في الحادث بالتعاون مع جهاز الشاباك، إذ يقومون حاليا بجمع الأدلة من موقع الحادث.