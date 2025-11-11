إعلان

مستوطنون يهاجمون قرية بيت ليد بالضفة ويسببون دمارًا كبيرًا- فيديو

كتب : مصراوي

09:48 م 11/11/2025

مستوطنون يهاجمون قرية بيت ليد بالضفة ويسببون دمارً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين يصل عددهم إلى نحو 50، الثلاثاء، على فلسطينيين في بلدتي دير شرف وبيت ليد بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، أن المستوطنين أضرموا النيران في مصنع بلاستيك وقرابة 10 سيارات وشاحنات فلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه يدين أي نوع من العنف.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن قائد الشرطة يجري تحقيقا في الحادث بالتعاون مع جهاز الشاباك، إذ يقومون حاليا بجمع الأدلة من موقع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستوطنون اليهود الضفة الغربية جرائم المستوطنين إسرائيل فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شقق ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة.. الطرح يبدأ بعد قليل
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح