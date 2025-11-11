إعلان

إعلام عبري: فرنسا أكدت مشاركة جميع الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة

كتب : مصراوي

09:18 م 11/11/2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وكالات

قالت القناة العبرية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تلقى رسالة من فرنسا تفيد بأن جميع الشركات الإسرائيلية ستشارك في معرض الأسلحة المقرر إقامته في العاصمة باريس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الإسرائيلية "12" بأن السلطات الفرنسية قررت منع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع الدولي، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة باريس.

ووفقًا للتقرير، صدر القرار الفرنسي بشكل منفرد دون أي تنسيق مسبق مع حكومة بنيامين نتنياهو، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن تل أبيب تعتزم الرد على الخطوة الفرنسية بـ"إجراء قوي للغاية"، من دون الكشف عن تفاصيله أو موعد تنفيذه.

ويُعتبر معرض باريس للأمن والدفاع من أبرز الفعاليات العالمية في مجالات الصناعات الأمنية والعسكرية، حيث تشارك فيه سنويًا مئات الشركات من مختلف دول العالم.

ويأتي القرار الفرنسي في ظل تزايد حدة التوترات الدبلوماسية بين باريس وتل أبيب، نتيجة المواقف الفرنسية المنتقدة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، والدعوات الأوروبية المستمرة إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

ولم تُصدر الحكومة الفرنسية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب استبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فرنسا معرض الأسلحة

