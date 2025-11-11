إعلان

مسؤول أمريكي: الأنباء عن اجتماع كوشنر بـ ياسر أبو شباب كاذبة

كتب : مصراوي

09:00 م 11/11/2025

جاريد كوشنر

وكالات

نفى مراسل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، التقارير التي تتحدث عن عقد لقاء سري بين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وياسر أبو شباب قائد الميليشيا المدعومة من إسرائيل في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مصادر لم تسمّها، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء سريا مع ياسر أبو شباب زعيم الميليشيا المتعاونة مع إسرائيل في غزة.

وذكرت المصادر، أن اللقاء الذي عُقد داخل مقر قيادة أمريكية بمركز التنسيق المدني العسكري جنوبي إسرائيل، ناقش إمكانية قيام ميليشيا أبو شباب بتأمين خروج مقاتلي حماس العالقين من رفح ونقلهم إلى مواقع تخضع لسيطرة الحركة في مناطق أخرى من القطاع.

وأشار المصدر، إلى أن مندوبين من ميليشيا أبو شباب يتواجدون بشكل مستمر داخل مقر مركز التنسيق المدني العسكري، ما يشير إلى قناة اتصال بين الجانبين.

