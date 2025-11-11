وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشكّل لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية لتعزيز الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، إن بلاده ناقشت مع الجانب الفلسطيني الانتهاكات الجارية في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة أن تعيد إسرائيل التعاون المصرفي مع السلطة الفلسطينية لضمان استقرارها المالي والإداري.

وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس ستواصل دعمها الإنساني للفلسطينيين والعمل على تحقيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف ماكرون أن اللجنة المشتركة ستعمل أيضًا على صياغة دستور فلسطيني جديد يهيئ الظروف القانونية والسياسية اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.