حزب الله مهاجمًا الحكومة اللبنانية: لن نناقش خُدّام إسرائيل

وكالات

اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل في مستقبل لبنان، مشيرا إلى أنهما تريدان إنهاء قدرة بلاده على المقاومة، بل وتسليح الجيش لمواجهة المقاومة وليس مواجهة إسرائيل.

وأوضح قاسم، خلال كلمته في احتفالات يوم الشهيد، الثلاثاء، أن واشنطن وتل أبيب يعتبران أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل يعطي لبنان مكاسب، موضحا أن إسرائيل تريد التحكم في لبنان سياسيا واقتصاديا، وتريده حديقة خلفية لتوسع المستوطنات ضمن "إسرائيل الكبرى".

وانتقد قاسم موقف الحكومة اللبنانية، قائلا إنها لم تر في البيان الوزاري سوى نزع سلاح المقاومة، لكن اليوم لم يعد نزع السلاح هو المشكلة، بل أصبحت ذريعة لبناء القدرات والأموال، وهذه الذرائع لن تنتهي.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل المدنيين في بيوتهم ويدمّر منازلهم ويجرّف الأراضي ويمنع عودة المواطنين إلى بيوتهم جنوبي لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار قاسم، إلى أن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلامة في لبنان "اليونيفيل" يقول إن إسرائيل نفذت أكثر من 7 آلاف خرق.

وأضاف قاسم: "لن أناقش خُدّام إسرائيل الذين لا يدافعون عن مواطني بلدهم ولا يستنكرون اعتداءاتها، بل أسأل الأحرار: لماذا لا تضع الحكومة خطة زمنية لاستعادة السيادة الوطنية وتطلب من القوى الأمنية تطبيقها؟"