الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان تنذر بمخاطر كبيرة

06:26 م 11/11/2025

السودان

قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، الثلاثاء، إن ما يحدث في مدينة الفاشر السودانية لا يوصف والمدنيون محاصرون، مشيرة إلى أن المنظمة استقبلت بلاغات عن انتهاكات جسيمة.

وأكدت بوب، أن: على العالم التحرك لحماية المدنيين في الفاشر وضمان وصول المساعدات بشكل آمن.

بدوره، حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، من أن الأزمة الإنسانية في السودان تنذر بمخاطر كبيرة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بتوفير الغذاء والدواء لملايين النازحين في السودان.

وشدد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، على أن "لا هدنة ولا تفاوض ولن نتسامح مع جرائم قوات الدعم السريع"، مضيفا "سنسترد قريبا الفاشر ودارفور وكل شبر من الأرض من يد قوات الدعم السريع".

السودان الأزمة الإنسانية الفاشر دارفور

