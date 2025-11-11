حزب الله: صمودنا منع توغّل 75 ألف جندي إسرائيلي في لبنان

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر، مؤكدا أن لكل شيء حد.

وشدد قاسم في بيانه خلال الاحتفال بيوم الشهيد، على أن لا استبدال لاتفاق وقف إطلاق النار ولا إبراء لذمة الاحتلال باتفاق جديد، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تخرج من لبنان بالمفاوضات ولا بالسياسة بل خرجت من دون قيد أو شرط بفضل المقاومة.

وأوضح قاسم، أن الردع ساد بفضل المقاومة منذ العام 2000 حتى عام 2023، إذ منعت إسرائيل من تنفيذ مشروعها التوسّعي، وفق تعبيره.

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن جماعته الموالية لإيران قدمت في معركة "أولي البأس" تضحيات كبيرة، ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها ووقفت سدًّا أمام اجتياحها.

وأضاف قاسم: "الصمود الأسطوري لمجاهدي المقاومة أوقف تقدّم 75 ألف جندي إسرائيلي، لم يتمكنوا من التوغل سوى مئات الأمتار".