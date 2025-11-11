أمريكا.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير بعد اكتشاف محتمل لبكتيريا خطيرة

وكالات

أعلنت شركة ByHeart، التي تتخذ من ريدينغ في ولاية بنسلفانيا مقرًا لها، سحب طوعي عاجل لدفعتين من حليب الأطفال، بعد اكتشاف محتمل لبكتيريا خطيرة، مما أدى إلى دخول عدد من الرضع المستشفيات في الولايات المتحدة.

وجاء هذا السحب بعد أن أبلغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الشركة في 7 نوفمبر 2025 بوجود تحقيق موسع حول تفشي حالات التسمم الوشيقي لدى الأطفال حديثي الولادة. وأكدت الإدارة أن 83 حالة إصابة بالتسمم الوشيقي تم تسجيلها منذ أغسطس 2025، من بينها 13 رضيعًا تناولوا حليب ByHeart وتم إدخالهم المستشفيات في عشر ولايات، هي: أريزونا، كاليفورنيا، إلينوي، مينيسوتا، نيوجيرسي، أوريغون، بنسلفانيا، رود آيلاند، تكساس، وواشنطن.

ويشمل الاستدعاء دفعتين من منتج ByHeart Whole Nutrition برمزي الدفعتين 251261P2 و251131P2، مع تاريخ انتهاء الصلاحية 1 ديسمبر 2026 ورقم المنتج العالمي 5004496800.

Baby formula recalled after it’s linked to ‘potentially fatal’ illness in 10 states https://t.co/EKpT5olzO5 pic.twitter.com/zOOPFbfm5m — New York Post (@nypost) November 9, 2025

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن العلاقة المباشرة بين منتجات الحليب والتسمم لم يتم تأكيدها بعد. ومع ذلك، أظهرت اختبارات أجرتها إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا على علبة حليب مجفف تم إعطاؤها لطفل مصاب وجود البكتيريا المنتجة لسم البوتولينوم.

يعتبر التسمم الوشيقي عند الرضع حالة نادرة لكنها قد تكون خطيرة، ويصيب عادة الأطفال دون سن 12 شهرًا. يحدث المرض عندما تدخل أبواغ بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم إلى أمعاء الرضيع وتنمو لتنتج السم داخل الجسم، وليس الطعام نفسه. ويُعد العسل من الأطعمة الشائعة المرتبطة بالمرض، لذلك يُنصح بعدم إعطائه للأطفال دون عمر السنة.

تشمل الأعراض: الإمساك، ضعف العضلات، تدلي الجفون، ضعف البكاء، وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة.

ويعتمد العلاج على مضاد السم الغلوبيولين المناعي الوريدي للتسمم الوشيقي (BIG-IV)، بالإضافة إلى الرعاية الداعمة مثل الاستشفاء، دعم التنفس، التغذية الوريدية أو الأنبوبية حسب الحاجة. ورغم ندرة حالات الوفاة، قد يستغرق التعافي الكامل من المرض عدة أشهر أو سنوات.

أكدت شركة ByHeart أن السحب يأتي احترازيًا، مشيرة إلى أن إدارة الغذاء والدواء لم تثبت أي صلة مباشرة بين الحليب وحالات التسمم، وأن الشركة لم تواجه أي حالات مماثلة تاريخيًا.

وقالت ميا فانت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: "سلامة كل رضيع يستخدم حليبنا هي أولويتنا القصوى، رغم عدم وجود أي تأكيد على التلوث، يعكس السحب الطوعي التزامنا بالشفافية وسلامة الأطفال وأولياء أمورهم".

ويمكن للمستهلكين التحقق من رمز الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية أسفل العلبة للتأكد مما إذا كان المنتج مشمولًا بالسحب.