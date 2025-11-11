ترامب: الشرع من أشد دعاة السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه "تشرف بقضاء بعض الوقت" مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال زيارته للبيت الأبيض.

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن اللقاء تناول "جميع تعقيدات السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن الشرع "من أشد دعاة السلام"، معربًا عن تطلعه إلى لقاءات قادمة ومزيد من النقاشات.

وتابع ترامب: "الجميع يتحدث عن المعجزة الكبرى التي تحدث في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب، الاثنين، عن ثقته بقدرة الشرع على قيادة بلاده، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "هو قائد قوي للغاية، قادم من بيئة صعبة، رجل حازم، وأنا معجب به وأتفق معه، سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح سوريا".



وبذلك أصبح الشرع، الذي تولى السلطة بعد حملة سريعة أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ عام 1946.

وكان ترامب قد التقى الشرع سابقًا في مايو في السعودية، حيث أشاد به واصفًا إياه بأنه "شاب جذاب"، وأمر برفع بعض العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وخلال الاجتماع الأخير في واشنطن، ناقش الرئيسان إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، وأعلنت الولايات المتحدة بعد ذلك تمديد تعليق معظم العقوبات لمدة 180 يومًا إضافية.

ومع ذلك، لا تزال العقوبات الأكثر صرامة قائمة، ولا يمكن رفعها بالكامل إلا بموافقة الكونغرس.

ويواجه الشرع منذ توليه الرئاسة شكوكًا تتعلق بماضيه، حيث كان قائدًا لجبهة النصرة، الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، والتي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام. وقد أدرجت الولايات المتحدة الشرع على قائمة "الإرهابيين العالميين" في عام 2013 بسبب قيادته للجماعة، إلا أن ترامب لم يشِر إلى هذا الموضوع في تصريحات للصحفيين، قائلاً: "لقد مررنا جميعًا بماضٍ صعب، لكن لو لم يكن لديك ماضٍ صعب، لما حظيت بفرصة".

وفي ديسمبر الماضي، ألغت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت مخصصة للقبض على الشرع.